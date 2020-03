Queda de cinco metros mata trabalhador em Figueira de Castelo Rodrigo

Um homem de 35 anos morreu esta segunda-feira, em Figueira de Castelo Rodrigo, depois de cair de uma estrutura de suporte ao sistema de som dos concertos que decorreram no sábado no Pavilhão dos Desportos da vila, no âmbito da festa ‘Rainha das Amendoeiras em Flor’.A vítima ajudava a desmontar a estrutura quando se desequilibrou e caiu desamparada de uma altura de cinco metros.Os serviços de emergência receberam o alerta às 10h57. Ao chegarem, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu.