Queda de estrutura fere três trabalhadores em Ovar

A queda de uma plataforma elevatória, ocorrida esta segunda-feira, numa fabrica de alcatifas em Cortegaça, Ovar, feriu três homens. Uma das vítimas sofreu ferimentos considerados graves. Foram todas hospitalizadas. A GNR investiga o caso.





O alerta chegou aos bombeiros pelas 15h30. Ao que oapurou, os trabalhadores estavam na plataforma a tentar colocar numa divisão mais alta uma alcatifa, quando a estrutura caiu. A vítima mais grave sofreu vários traumatismos. Depois de os três operários serem estabilizados no local pelos bombeiros, foram levados para o Hospital de Santa Maria da Feira. As autoridades estiveram no local a realizar perícias.