Queda de eucalipto danifica habitação e desaloja quatro pessoas em Vila Verde

A queda de um eucalipto de grande porte causou hoje estragos numa habitação em Loureira, Vila Verde, distrito de Braga, desalojando provisoriamente quatro pessoas, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, a ocorrência foi registada pelas 02:30, quando o eucalipto não resistiu à força do vento e caiu, atingindo uma habitação, onde vive um casal e dois filhos menores.

Os moradores foram acolhidos em casa de familiares.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga registou, entre as 00:00 e as 09:00 de hoje, 218 ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as quais 172 quedas de árvores.

O distrito de Braga registou ainda sete casos de quedas de cabos elétricos, além de quedas de estruturas, elementos de construção e estruturas temporárias.

Doze inundações e um movimento de massas foram as outras ocorrências no distrito.

No total, as ocorrências mobilizaram 534 operacionais, apoiados por 216 viaturas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou na quarta-feira para vermelho o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à previsão de chuva forte e persistente a partir de quinta-feira.

O aviso do IPMA vigora entre as 12:00 e as 21:00 em Vila Real e Braga, e entre as 12:00 e as 18:00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15:00 e as 21:00.

Segundo o IPMA, prevê-se chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada" nestes cinco distritos.