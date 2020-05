Queda de granizo destrói pomares na zona do Douro e Minho. Veja as imagens

Uma forte queda de granizo atingiu esta tarde algumas zonas do Douro e do Minho. Tratou-se de um fenómeno estranho, uma vez que ao longo do dia se registaram temperaturas elevadas, acima dos 30 graus.

"De repente, o céu escureceu, ouviu-se uma trovoada muito forte, e começaram a cair bolas de granizo com mais de dois centímetros, a que se seguiu uma forte chuvada", disse ao Correio da Manhã Conceição Duarte, moradora no concelho de Resende.

Nesta localidade, a chuva e sobretudo o granizo causaram grande destruição nos pomares de cereja.

A queda repentina de chuva e granizo ocorreu também em algumas zonas de Amarante, Celorico e Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho. Neste último concelho, na localidade de Rio Longo, populares captaram imagens deste fenómeno e do tamanho das bolas geladas que caiam do céu.