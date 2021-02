Queda de inquéritos-crime na Procuradoria de Lisboa pelo terceiro ano consecutivo

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) registou em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, uma queda no número de processos-crime abertos.De acordo com o memorando relativo à atividade da PGDL do ano passado, esta segunda-feira publicado online, iniciaram-se 73439 inquéritos, uma diminuição de 19,39% face aos 91110 de 2019. Em 2018 tinham, por seu turno, sido abertos 94701 processos.A crescer está igualmente a pendência processual (inquéritos não terminados no final do ano cívil). Assim, em 2020, ficaram por concluir 25619 inquéritos, um aumento de 3,27% em comparação a 2019.