A queda na sala de audiências da juíza-presidente do coletivo que, quinta-feira, começou a julgar, no Campus de Justiça, em Lisboa, o homicida do fadista José Luís Almeida ‘Pintarolas’, interrompeu a primeira sessão. A mesma será retomada, se possível, na segunda-feira.Recorde-se que o arguido, Flávio Fernandes, de 22 anos, está acusado de homicídio ocorrido a 12 de maio de 2022, em Chelas, Lisboa. Em tribunal, admitiu a autoria do disparo fatal no peito que matou ‘Pintarolas’. À margem da audiência, a mãe do arguido e familiares da vítima trocaram agressões, obrigando a PSP a intervir.