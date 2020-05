Queda de máquina agrícola faz um ferido grave em Tavira

Um homem que manobrava uma máquina de rasto ficou ferido esta quinta-feira com gravidade quando o veículo caiu por uma ribanceira com cerca de cinco metros de altura, na localidade de Cachopo, em Tavira, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o despiste da máquina de limpeza agrícola ocorreu pelas 09h30, "tendo provocado ferimentos graves no condutor do veículo, um homem de 51 anos".

"A máquina despistou-se e acabou por cair por uma ribanceira com cerca de quatro a cinco metros de altura", indicou a fonte.

A mesma fonte adiantou que o homem vai ser transportado para o hospital de Faro por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As operações de socorro envolveram 13 operacionais dos bombeiros, INEM e Guarda Nacional Republicana, auxiliados por quatro veículos e um helicóptero.

Este é o segundo acidente com máquinas agrícolas registados no Algarve no espaço de 24 horas.

De acordo com o CDOS/Faro, na quarta-feira o despiste e posterior queda por um barranco de um trator agrícola provocou a morte de um homem, de 68 anos, na zona de Pedras Arraçadas, no concelho de Silves.