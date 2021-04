Trabalhador morre após queda de muro em Vila Nova de Gaia

Um homem de 59 anos morreu na sequência de um acidente de trabalho, na tarde desta sexta-feira, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.

Ao que o CM apurou, tudo aconteceu numa obra na rua da Alegria. Um camião estava a sair da propriedade e embateu contra um portão, motivando o desabamento do muro que atingiu o funcionário. A vítima ficou debaixo dos escombros.







No local estiveram ainda os Bombeiros de Valadares, a Polícia Municipal e a PSP, que investiga agora as causas do acidente.