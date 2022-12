Queda de muro em Albufeira deixa mais casas em risco de derrocada

A peritagem realizada no bairro da zona de Montechoro, em Albufeira, onde caiu um muro, na sexta-feira, concluiu que há risco para mais habitações do que as que foram inicialmente evacuadas, pelo que todos os moradores (26) já foram retirados até que estejam reestabelecidas as condições de segurança.Este domingo, regressaram por momentos às habitações para recolherem pertences. No sábado, as pessoas (9) que permaneciam nas casas receberam ordem de saída. A Proteção Civil está a acompanhar a situação e os 26 moradores já foram realojados, em casa de familiares e numa unidade hoteleira.