Queda de neve encerra acesso ao maciço central da Serra da Estrela

Troços entre Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida estão interditos à circulação.

Por Lusa | 09:40

O acesso ao maciço central da Serra da Estrela está esta quarta-feira de manhã encerrado devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



Segundo a mesma fonte, os troços entre Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida estão interditos à circulação desde as 05h00.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira "períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, e sob a forma de granizo, diminuindo de frequência e intensidade na região Sul a partir da tarde".



Prevê-se ainda "queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1.200/1.400 metros a partir do meio da manhã".