Queda de palco faz três feridos na Nazaré

Vítimas preparavam próximo concerto de Anselmo Ralph.

Por Francisco Gomes | 08:51

Três trabalhadores que estavam a montar um palco na praia da Nazaré para o concerto de Anselmo Ralph, marcado para o próximo sábado, ficaram esta terça-feira feridos, um dos quais com gravidade, após a queda da estrutura metálica.



A vítima que inspira mais cuidados é um homem, de 55 anos, que ficou debaixo de um arco que suportava a cobertura do palco.



Os outros, de 36 e 65 anos, foram projetados para o areal e sofreram ferimentos ligeiros. Na altura estavam mais cinco trabalhadores no palco, que escaparam ilesos.



As vítimas foram transportadas pelos bombeiros da Nazaré para o hospital de Leiria.