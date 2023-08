Queda de parapente a motor deixa homem com ferimentos graves na Póvoa de Lanhoso

Um homem de 56 anos ficou ferido com gravidade após um parapente a motor ter caído no momento em que ia levantar voo. A queda aconteceu na Póvoa de Lanhoso.A vítima foi levada para o Hospital de Braga pelos bombeiros da Póvoa de Lanhoso, com acompanhamento da VMER de Braga.Por ter sido classificado como um acidente com aeronave, o aparelho foi levado para o posto da GNR, para onde foi enviada uma equipa do Gabinete de prevenção e investigação de Acidentes com Aeronaves.O alerta para o acidente foi dado pelas 15h20 desta segunda-feira.