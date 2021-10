Queda de parapente causa ferido grave em S. Martinho do Porto

Um homem de nacionalidade alemã ficou gravemente ferido esta segunda-feira na sequência de uma queda quando praticava parapente, na praia da Gralha, em S. Martinho do Porto, concelho de Alcobaça.

"A vítima embateu contra as rochas, sofrendo ferimentos muito graves nos membros inferiores", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de S. Martinho do Porto, João Bonifácio, após a equipa de primeira intervenção ter resgatado o homem na praia da Gralha, no distrito de Leiria.

O "espesso nevoeiro que se fazia dificultou a localização" do homem, de 58 anos, que os bombeiros encontraram "em paragem cardiorrespiratória, tendo efetuado manobras de reanimação que conseguiram reverter a situação", após o que a vítima foi transportada em estado muito grave para o Hospital de Leiria.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas poderão estar relacionadas com o nevoeiro que se fazia sentir no local onde o homem praticava parapente, acompanhado por amigos.

O alerta para os bombeiros foi dado às 13:07 e no local estiveram três veículos e nove homens da corporação de S. Martinho do Porto e de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).