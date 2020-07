Queda de parapente faz dois feridos na Estrada do Guincho em Cascais

A queda de parapente na Estrada do Guincho, em Cascais, em frente ao restaurante faroleiro, fez esta quinta-feira dois feridos.



Uma das vítimas ficou em estado grave e foi transportada para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.



Um outro ferido ligeiro foi levado para o hospital de Cascais.



O alerta foi dado pelas 19h48.



No local estiveram os Bombeiros de Cascais, uma VMER do hospital, a PSP e membros da Capitania do Porto de Cascais.