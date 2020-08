Queda de parede em hotel fere quatro pessoas em Évora

Uma parede com revestimento de xisto, numa sala de refeições do Évora Hotel, desabou esta terça-feira de manhã, provocando quatro feridos, um dos quais em estado grave. As vítimas, clientes da unidade hoteleira, estavam a tomar o pequeno-almoço.

Os quatro feridos, três adultos e uma criança, com cerca de oito anos, foram levados ao hospital. O caso está a ser investigado pelas autoridades.





"Internamente, também estamos a tentar averiguar as causas do incidente", disse aoMiguel Breyner, diretor-geral do hotel. No local estiveram 27 operacionais, com 15 viaturas.