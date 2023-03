Dois homens, de 32 e 47 anos, morreram esta segunda-feira na sequência da queda de uma parede que estava em construção, em Beja. Ao que oconseguiu apurar, as vítimas estariam a trabalhar no momento do acidente.Uma patrulha da GNR de Beja e o INEM estão no local para investigar o incidente.Em atualização