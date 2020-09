Queda de portão mata tratorista em Beja

Um homem de 53 anos morreu na noite de quarta-feira quando um portão lhe caiu em cima junto à Estrada Nacional 260, à saída de Beja para Serpa. O portão dá acesso a um estacionamento de máquinas agrícolas, onde já esteve sediada uma empresa que comercializava ferro.









Fernando Saraiva, natural de Ficalho, no concelho de Serpa, era tratorista e vivia sozinho, num dos armazéns no interior do espaço. O acidente aconteceu por volta das 19h45. “O trauma que o homem sofreu foi de tal forma violento que a vítima teve morte imediata”, revelou fonte da PSP. O óbito , por graves lesões internas no peito, foi confirmado pelo médico do INEM.

A vítima abriu o portão e depois de entrar com o carro foi fechá-lo. “O portão é muito pesado. Ao fechar, deve ter partido algum batente e caiu para o interior do espaço. O homem foi apanhado desprevenido”, revelou a mesma fonte. A PSP de Beja esteve no local e verificou não haver indícios de crime.





Os bombeiros e o INEM prestaram socorro com dez operacionais e quatro veículos.