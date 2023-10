Queda de poste do sistema de elétricos corta trânsito na Rua da Graça em Lisboa

A queda de um poste que sustentava a rede de ligações aéreas dos elétricos na Rua da Graça, em Lisboa, obrigou ao início da manhã desta quarta-feira ao corte do trânsito naquela via, constatou a Lusa no local.

O poste de sustentação dos cabos elétricos quebrou na base e ficou inclinado sobre o passeio, sem ter provocado qualquer outro dano.

Os elétricos 28 que chegam à Graça estão a ser desviados para a Rua da Voz do Operário e a Polícia Municipal cortou o trânsito automóvel nos dois sentidos da Rua da Graça, junto ao largo com o mesmo nome.

Segundo fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta foi dado às 7h18 e os trabalhos de reparação continuavam a decorrer pouco depois das 9h00.