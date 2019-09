Queda de ramo de árvore de "grandes dimensões" danifica habitação no Porto

Um ramo de uma árvore de "grandes dimensões" caiu esta quinta-feira na Avenida Fernão Magalhães, no Porto, tendo danificado uma habitação, afirmou fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.À Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto confirmou que o ramo de "grandes dimensões" terá provocado danos na habitação que se encontrava mais próxima da árvore, sem causar feridos.O alerta foi dado por volta das 16h20 e no local, encontram-se elementos dos bombeiros e da polícia municipal do Porto.Na Avenida Fernão Magalhães, o trânsito está "condicionado", não fluindo com "naturalidade como de habitual", uma vez que o ramo ainda se encontra por remover.