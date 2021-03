A “falha catastrófica” da asa direita do ultraleve que se despenhou em março de 2019, em Bragança, causando a morte dos dois ocupantes, foi desencadeada pela pilotagem da aeronave “fora dos seus limites operacionais”, concluiu o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves.André Bessa, piloto em formação da TAP com 26 anos, e Horácio Sousa, empresário de 60 anos e instrutor de voo, não resistiram à queda.