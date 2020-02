Queda de varanda fere quatro pessoas na Covilhã

A queda de uma varanda de um chalé de montanha, nas Penhas da Saúde, Covilhã, fez este sábado quatro feridos, dois homens e duas mulheres, com idades entre os 54 e os 59 anos.O alerta foi dado pelas 11h00. As quatro vítimas - duas mulheres, ambas com 54 anos, e os dois homens, de 57 e 59 - foram assistidas no local pelo INEM e também pelos Bombeiros Voluntários da Covilhã, acabando por ser transportadas para o Hospital Pero da Covilhã, para observação, devido aos ferimentos, considerados ligeiros.No socorro esteve também envolvido o Grupo de Montanha da GNR e ainda a Força Especial de Proteção Civil, num total de 20 operacionais.