Queda de varanda mata idosa de 81 anos

Moradora caiu de uma altura de três metros, esta segunda-feira, em Riba d'Ave.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

"Comecei a ouvir os gritos da filha, estava em pânico. Fui a correr para lá com outro vizinho, mas, infelizmente, já ninguém pôde fazer nada". O lamento é de uma vizinha de Maria Fernandes Ferreira - uma idosa de 81 anos que caiu da varanda de casa, esta segunda-feira de manhã, na rua de Surribes, em Riba d'Ave, Vila Nova de Famalicão. A reformada não resistiu ao traumatismo cranioencefálico grave e morreu.



O acidente aconteceu cerca das 07h30. Estão a decorrer obras de melhoramento da moradia onde a idosa e a filha residiam. A intervenção tinha começado há poucos dias e visava, entre outras situações, tornar as escadas exteriores menos íngremes e mais seguras para Maria Fernandes Ferreira.



Com a remoção de uma grade, no exterior do patamar das traseiras da habitação, a idosa saiu de casa de manhã e, habituada a segurar-se àquela grade, acabou por cair desamparada de uma altura de cerca de três metros. Os ferimentos foram muito graves e, apesar de bombeiros e equipa do INEM terem ido ao local, já nada havia a fazer.



"Ainda há dias o empreiteiro disse-lhe se não seria melhor fechar a porta de trás, enquanto faziam as obras, para que ninguém caísse. E ela respondeu-lhe que não havia crianças na casa, portanto não havia perigo nenhum. Mal ela sabia o que lhe ia acontecer", acrescentou outra vizinha ao CM.



O corpo foi removido para a morgue onde vai ser autopsiado hoje. Uma patrulha da GNR foi chamada ao local.