Um homem de 68 anos morreu, esta sexta-feira à tarde, na sequência de uma queda no exterior da casa onde morava em Insalde, Paredes de Coura.A vítima, antigo funcionário da Câmara Municipal, terá batido com a cabeça ao cair nos degraus de ligação ao jardim da habitação.Os bombeiros de Paredes de Coura e a equipa médica da VMER de Viana do Castelo tentaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.