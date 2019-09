O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) declarou luto até às cerimónias fúnebres do ex-aluno João Igor Bessa, licenciado em Animação e Produção Artística, que morreu na sequência de queda de uma varanda num espaço comum de um prédio na avenida Francisco Sá Carneiro, naquela cidade.O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira, quando o jovem regressou com amigos de uma saída noturna. Ainda foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, mas acabou por não resistir.O jovem, de 24 anos e de nacionalidade brasileira, residia com a família em Bragança.