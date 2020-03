Queda mata trabalhador em Torres Vedras

Um trabalhador ucraniano, com cerca de 40 anos, morreu esta tarde em sequência de uma queda num poço de um elevador. O óbito ocorreu no interior de uma moradia em construção, em Silveira, Torres Vedras.O alerta para o acidente de trabalho ocorreu pelas 15h32. Ao local acorreram 12 bombeiros, apoiados por 4 viaturas, da corporação de Torres Vedras.O óbito foi confirmado por técnicos da Viatura Médica do Hospital de Torres Vedras. A GNR foi chamada a investigar as causas do acidente, tendo o cadáver sido removido para a morgue do Hospital de Torres Vedras, onde será autopsiado.