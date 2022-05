Um ciclista de todo-o-terreno, com cerca de 50 anos, sofreu este domingo ferimentos graves após uma queda numa ravina na serra de Santo Adrião, em Arouca, disse uma fonte da Proteção Civil de Aveiro.O alerta dava "conta do desaparecimento de um homem que praticava BTT na serra", tendo comparecido no local os Bombeiros de Castelo de Paiva. O homem foi encontrado "no fundo de uma ravina e com ferimentos graves", acrescentou a Proteção Civil.A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira.