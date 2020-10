Queda para quintal mata motociclista em Viana do Castelo

Um motociclista, de 30 anos e nacionalidade brasileira, perdeu a vida quando a mota que conduzia entrou em despiste e embateu no passeio da EN202, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo. Acabou por ser projetado para a horta de uma casa, situada próxima da ponte, e terá tido morte imediata.As causas do acidente, que ocorreu no domingo à noite, estão a ser apuradas pela PSP, que foi chamada ao local. "Eu cheguei minutos depois e já estava morto. O impacto terá sido muito forte, até o capacete saltou", descreveu ao CM, bastante abalada, uma testemunha que passou na zona onde teve lugar o violento despiste.O alerta foi dado pelas 23h30. "Ele foi projetado e ficou caído no quintal. Ouvi um barulho grande, mas nunca pensei que se tratasse de um acidente tão grave. O INEM veio logo, mas ele já estava morto. Infelizmente, não havia nada a fazer", confirmou ao CM António Matos, proprietário do terreno para onde o motociclista foi projetado. "A mota embateu no passeio e depois deslizou no chão vários metros, só parou depois do meu portão, junto às alminhas", acrescentou António Matos, que reside numa curva que já foi palco de vários acidentes. "Há uns anos até um autocarro parou em cima da nossa vinha, que existia aqui. Mas, com as obras que fizeram e com o passeio, já não havia acidentes há muito tempo, muito menos tão graves", rematou.O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal para ser autopsiado.