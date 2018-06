Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queimada com ácido em Alvor agradece a juíza e PJ

Eleanor Chessel enaltece Justiça e polícia portuguesa após condenação do ex-namorado.

Por Rui Pando Gomes | 09:57

Amulher britânica que foi atacada na rua com ácido, em Alvor, agradeceu à presidente do coletivo de juízas do Tribunal de Portimão pela condenação de 12 anos de prisão aplicada ao ex-namorado.



Depois de conhecer a sentença aplicada, quarta-feira, a Cláudio Gouveia, Eleanor Chessel revelou, numa declaração enviada ao CM, que "a longa pena de prisão" aplicada ao ex- -companheiro a irá "ajudar a avançar com a vida", sabendo que "a justiça finalmente foi cumprida".



A britânica, de 29 anos, fez mesmo questão de "agradecer à juíza Cristina Mira pelo tratamento do caso e por considerar [Cláudio] Gouveia culpado de tentativa de homicídio e violência doméstica". E elogia o trabalhado da inspetora da Polícia Judiciária, Sónia Correia, "cuja dedicação e trabalho árduo, juntamente com a sua equipa, ajudaram a levar Gouveia à justiça", depois de "uma investigação longa e complexa". Na mesma carta, Eleanor agradece ainda aos profissionais dos hospitais por onde passou e à equipa do Consulado Britânico em Portimão.



A vítima do ataque cruel com ácido sulfúrico, que lhe provocou queimaduras em 60% do corpo, espera que o ex-companheiro possa "refletir sobre a gravidade de seus crimes e ajudar a dissuadir outros indivíduos de realizarem atos tão horríveis".



A britânica enaltece ainda as vítimas de crimes de violência doméstica que demonstram "bravura e coragem ao levar seus autores à justiça".