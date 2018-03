Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queimados em explosão de assador de chouriço

Três homens, de 49, 51 e 56 anos, estão hospitalizados em estado considerado grave.

Por Isabel Jordão | 02:51

Três alunos do curso de formação de poda e enxertia da Associação para o Desenvolvimento do Ribatejo Norte (ADIRN), em Tomar, sofreram queimaduras graves ao serem atingidos pela explosão de um recipiente com álcool onde estavam a assar chouriço.



O acidente ocorreu na sexta-feira à noite, durante o intervalo das 21h00. Os alunos decidiram fazer um lanche na sala de aulas e colocaram chouriços num assador de barro, tendo a explosão ocorrido no momento em que atearam fogo aos enchidos, que antes tinham regado com álcool.



As vítimas são três homens, de 49, 51 e 56 anos, que foram assistidos no local por equipas médicas do INEM e dos Bombeiros Municipais de Tomar. Depois de estabilizados, seguiram para o Hospital de Abrantes e mais tarde foram transferidos para unidades de queimados de Lisboa e Porto.



As circunstâncias em que ocorreu a explosão estão a ser investigadas pela PSP de Tomar, que vedou o acesso às instalações. Os alunos da ADIRN estão protegidos por um seguro, mas ontem ainda não se sabia se a cobertura contratada abrange este tipo de acidentes.



Vias respiratórias atingidas com gravidade

Os três homens sofreram queimaduras graves, de segundo grau, nas mãos, braços, cara e pescoço, além de queimaduras internas nas vias respiratórias, que inspiram ainda maior preocupação. Necessitam de cuidados especializados, o que levou os médicos encaminhá-los para unidades de queimados. O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, recebeu os feridos de 49 e 51 anos, enquanto o de 56 anos seguiu para o da Prelada, no Porto.