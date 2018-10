Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queixa à UNESCO pode condicionar Bom Jesus

Movimento de defesa da fábrica Confiança refere existência de uma via romana.

Por Secundino Cunha | 09:00

A Câmara de Braga está apreensiva com a dimensão que a luta do movimento de defesa da fábrica Confiança está a tomar. Admite que a recente queixa apresentada à UNESCO pode colocar em causa a classificação do Bom Jesus como Património Mundial da Humanidade.



Após a autarquia ter dado o dito por não dito - tendo colocado à venda o histórico imóvel onde, ao longo de quase um século e meio, funcionou a mais famosa fábrica de sabões e perfumes do País -, um movimento de cidadãos, liderado pelo advogado Luís Tarroso Gomes, avançou com uma ação de luta estruturada no sentido de preservar na esfera pública a velha saboaria.



A última iniciativa passou por uma queixa à UNESCO, referindo que a Câmara de Braga não zelava pela defesa do património, uma vez que essa fábrica é o símbolo do grande fervor industrial que a cidade conheceu na segunda metade do século XIX.



Além disso, acrescentou o movimento, pelo interior do complexo fabril passa a mais importante via romana do Minho (o Itinerários XVII), que ligava, no século III, Braga a Astorga (Espanha).



Contactado pelo CM, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse que "a questão arqueológica e patrimonial será sempre salvaguardada, independentemente do facto de o imóvel ser público ou privado". No entanto, desvaloriza a eventual colocação em causa da candidatura do Bom Jesus a Património Mundial.



Já Luís Tarroso Gomes considera essa ideia "ridícula", referindo que, "se a UNESCO chumbar o Bom Jesus é porque a câmara não respeita o património industrial".