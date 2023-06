Queixa-crime contra juiz Carlos Alexandre não pára caso ‘Xuxa’

Apesar da queixa-crime contra o juiz Carlos Alexandre e de um pedido de afastamento do magistrado, teve esta quarta-feira início, em Lisboa, a instrução do processo ‘Xuxa’, nome pelo qual ficou conhecido Ruben Oliveira, o principal arguido da rede de tráfico de droga que levou à acusação de 21 arguidos.Na sessão, que durou 30 minutos e decorreu à porta fechada, dois dos arguidos prestaram declarações. Ruben Oliveira não esteve presente, tal como o seu advogado de defesa. O pedido de afastamento do juiz não teve efeito suspensivo por haver arguidos detidos.