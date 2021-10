Uma queixa levou a que o cadáver de uma idosa fosse levantado pela GNR e bombeiros para ser autopsiado por ordem do Ministério Público.O caso ocorreu em Vilar do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros, durante o velório da mulher, de 90 anos. Familiares e amigos estão indignados.

Cecília Marcelo morreu ao início da madrugada de terça-feira, no Hospital de Macedo de Cavaleiros.O médico declarou a morte como tendo causa natural. No entanto, um dos filhos, que estava desavindo com a mãe e a família, fez queixa por maus-tratos no Ministério Público. Por isso, o procurador ordenou o levantamento do corpo., os familiares da idosa disseram estar indignados pela “queixa injusta” e pela forma como tudo se passou.