Queixas contra SEF triplicam em 2020

De acordo com dados do Portal da Queixa, esta segunda-feira divulgados, foram registadas 126 reclamações dirigidas ao SEF, enquanto nos primeiros dois meses de 2019 tinham sido recebidas 50.Em 2019 já se tinha verificado um total de 707 reclamações, um aumento de 128% face ao ano de 2018, quando houve 310 queixas.A demora na entrega de documentos e os problemas com o agendamento são os principais motivos de reclamação, por serem indispensáveis aos processos de regularização de estrangeiros.