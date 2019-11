Ricardo Marques Ferreira, antigo cabeleireiro de Cristiano Ronaldo e outros famosos, foi encontrado morto com múltiplas facadas, num quarto de hotel em Zurique, Suiça.O madeirense, de 49 anos, deixa dois filhos maiores de idade, um rapaz e uma rapariga, segundo avança o jornal Diário de Notícias da Madeira. A mesma fonte garante que, segundo um familiar da vítima, estaria tudo bem com o cabeleireiro no dia anterior ao crime. "Parecia estar tudo normal", pode ler-se na citação, publicada pelo órgão de comunicação.Ricardo estava divorciado e vivia neste momento na cidade suíça de Zurique, onde exercia funções enquanto 'hairstylist'. ‘Cajó’, como era conhecido, falava inglês, francês e espanhol, para além da língua materna.O cabeleireiro foi morto, num quarto de hotel, com múltiplas facadas. O corpo foi encontrado sexta-feira por uma empregada, quando se preparava para fazer a limpeza diária e se deparou com um cenário macabro.