“Queremos que seja feita justiça pelo João”

Amigos do jovem estudante vão concentrar-se junto à garagem para onde o condutor fugiu após o acidente mortal.

Por Nelson Rodrigues | 08:39

João Silva, o jovem estafeta da Telepizza, de 23 anos, que foi mortalmente colhido por um carro, na EN101, em Braga, a 16 de agosto, vai ser homenageado esta quinta-feira de manhã.



Os amigos mais próximos do estudante de Engenharia Eletrónica Industrial na Universidade do Minho vão concentrar-se à porta da garagem de recolha de veículos que é propriedade do homem, de 61 anos, que atropelou o universitário e local para onde este fugiu e acabou detido pela PSP.



A concentração está marcada para as 09h00, junto à garagem, na rua de S. Vicente. A homenagem deverá começar com vários minutos de silêncio, seguidos de um pequeno protesto que pretende realçar que o condutor, que fugiu do local após abalroar a mota de João Silva, apresentava uma taxa de alcoolemia de 1,582 g/l e que o tribunal o deixou em liberdade.



"Iremos gritar algumas palavras de ordem para que a nossa Justiça ponha fim a estas medidas de coação ridículas. Iremos fazer ouvir a nossa indignação. Queremos que seja feita justiça pelo João", disse ao CM Emanuel Ferreira, um dos organizadores da homenagem.



"As famílias e amigos de vítimas como esta não podem ver estes cobardes soltos até julgamento. São criminosos. Para nem falar das penas finais que são de dois ou três anos de pena suspensa. Precisamos que a Justiça dê valor ao esforço do INEM, que não desistiu do João, e da PSP, que apanhou o condutor a tentar esconder o veículo", sublinhou Emanuel Ferreira.