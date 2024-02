“Só queremos um salário digno e um suplemento de missão igual ao da Polícia Judiciária [1026,85 euros/mês]. Não somos polícias de segunda.” José Martins, agente, 28 anos, juntou-se esta segunda-feira aos quase três mil colegas da PSP e militares da GNR, muitos vestidos de negro, num protesto, com uma formatura e o entoar do Hino Nacional, no Terreiro do Paço, em Lisboa.









Ver comentários