Queria enviar caçadeira para França por encomenda dos CTT

A PSP está a investigar um caso que poderá configurar o crime de tráfico de armas de fogo depois de apreender uma caçadeira no entreposto aéreo dos CTT, no Aeroporto de Lisboa. A arma foi descoberta numa encomenda com destino a França e apreendida.



Segundo o CM apurou, trata-se de uma caçadeira modificada que foi entregue ao Núcleo de Armas e Explosivos, que vai agora proceder a perícias. Apesar de não ser claro quem é o remetente, o destinatário final da encomenda estava devidamente identificado.



