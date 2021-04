Mais do que bens, Maria Emília Teixeira perdeu no dia do assalto recordações daqueles que mais lhe eram queridos. Os ladrões que a atacaram a 1 de junho do ano passado na sua casa, na Foz, no Porto, roubaram 154 mil euros e várias joias. Estas peças pertenciam à sua mãe e às duas filhas gémeas, que já morreram. A idosa, de 94 anos, foi alvo de uma cilada da empregada, que simulou o próprio sequestro.









“Cheguei a perguntar à Judiciária se podia ligar para ela [empregada] para ver se ela me dizia onde estava o ouro, nem que fosse preciso eu pagar para o ter de volta. Só queria estas peças de ouro da minha mãe e das filhas que perdi, pessoas que já não estão neste Mundo. Eram recordações e há coisas que nunca se devem perder”, diz Maria Emília.

A PJ aconselhou a idosa a não falar com a empregada. Esta mulher - que durante o roubo fingiu ser uma vítima - e mais três cúmplices serão julgados em junho. “Diz a Judiciária que o ouro deve ter sido derretido, mas há coisas ali que eu não posso esquecer, nunca posso esquecer”, lamenta a idosa.





Maria Emília diz mesmo que a condenação dos ladrões não é o mais importante. “Eu não merecia isto por muitos motivos, não merecia, mas também não vou ficar melhor se eles ficarem presos, não lucro com isso. Só queria as minhas coisas e que não me venham fazer mal”, afirma.





A idosa foi enganada pela funcionária, que permitiu a entrada dos ladrões. Durante o assalto foi violentamente agredida. A empregada está em liberdade e os cúmplices presos.