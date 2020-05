Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo estão a angariar dinheiro para comprar uma nova ambulância de socorro e contam com a ajuda de Quim Barreiros.O cantor doou 500 CD para serem vendidos a 9,50 euros pelos bombeiros e todo o dinheiro obtido reverte para a compra do novo veículo."Uma das quatro ambulâncias tem de ser substituída, por ser demasiado antiga, e estamos à espera que chegue uma nova, no valor de 63 mil euros", explicou aoJosé Salgado, presidente da Associação Humanitária.