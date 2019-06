Quinze empresários detidos em megaoperação da PJ por fraude internacional

Uma megaoperação da Polícia Judiciária deteve esta terça-feira 15 empresários por fraude fiscal e branqueamento de capitais. O esquema é conhecido por carrossel internacional do IVA.As empresas utilizavam a isenção nas vendas entre países, compravam num país do Estado-Membro sem pagar o IVA e vendiam noutro já com o imposto. Depois, saíam do país sem pagar ao Estado.A operação da Polícia Judiciária está em curso.