Quinze mil soldados fogem da tropa e escapam para a PSP e GNR

O baixo ordenado (781 € já com suplementos) e a falta de perspetivas de carreira (contratos máximos de seis anos) fizeram 15 mil militares abandonar as Forças Armadas entre 2014 e 2018.Na esmagadora maioria soldados, que fugiram para a PSP e GNR. Querem vida melhor, mais bem paga, de maior certeza e disponibilidade para a família. A maior sangria é no Exército: dos 3101 que saíram em 2018, 2600 eram do ramo.< br />