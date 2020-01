Quinze mortos no Natal e Ano Novo

As operações que a PSP e a GNR realizaram durante o período do Natal e Ano Novo, entre 18 de dezembro e 1 de janeiro, registaram 15 vítimas mortais em Portugal continental, menos 14 face ao período homólogo de 2018. Já relativamente a todo o ano passado, o número de mortos nas estradas diminuiu 7% face a 2018, com 472 vítimas.Em relação a 2018, os acidentes rodoviários e os feridos graves aumentaram. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 2288 pessoas ficaram gravemente feridas em 2019, mais 147 do que em 2018 (subida de 3%), registando-se também um aumento de 2% (mais 2664) do número de acidentes rodoviários, num total de 135 063 ocorrências."Apesar da redução de mortos, é necessário que todos os intervenientes na segurança rodoviária trabalhem em conjunto de forma a consolidar a diminuição da sinistralidade rodoviária até ao único número aceitável de vítimas mortais: Zero", disse Rui Ribeiro, presidente da ANSR.