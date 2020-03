Quiseram vingar traição e esfaquearam e agrediram mulher

Munidos com uma faca, um ferro e um cinto de cabedal com fivela em ferro, os três agressores, um casal, de 48 anos, e a filha, de 21, resolveram ajustar contas com uma mulher que entendiam ser a responsável pelo fim da relação amorosa da arguida mais nova.



Deslocaram-se à casa da vítima, no centro de Aveiro, a 16 de abril do ano passado, e mal aquela abriu a porta, partiram de imediato para a violência. Foi esfaqueada numa mão, na testa e no abdómen e espancada com o cinto e o ferro por todo o corpo. Sofreu várias lesões e foi hospitalizada em estado grave.

Os três arguidos estão acusados de ofensas à integridade física grave e qualificada. Estão em liberdade e o início do julgamento está agendado para o próximo mês no Tribunal de Aveiro.



Refere o processo que a agressão ocorreu às 21h45. Tocaram à campainha e mal a porta foi aberta, a arguida mais nova começou por insultar a vítima - que mantinha um relacionamento com o seu ex-namorado. "Tu comigo não brincas, p..., vaca, cabra, rinoceronte", gritou-lhe, enquanto lhe desferiu um golpe de faca numa mão.



Em ato contínuo, também os pais da agressora agrediram a mulher - que sofreu ferimentos na cara, pescoço, no tórax, abdómen, nas pernas e braços. A vítima esteve de baixa 21 dias.