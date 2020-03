Quisto no cérebro deixa homem KO em porão de avião

Um "volumoso quisto aracnoideu", lesão congénita no cérebro, de um operador de rampa do aeroporto do Porto pode ter sido a causa que fez o homem ficar inanimado no porão de bagagem de um avião com destino a Luanda, em outubro de 2016.A aeronave levantou voo e já estava sobre o Alentejo quando foi avisada de que poderia levar um trabalhador no porão, aterrando de emergência em Lisboa. O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA), agora divulgado, revela que a TAC a Filipe Rocha, o trabalhador de 40 anos, revelou o quisto, cuja "contribuição para o evento não foi possível determinar".A investigação apurou que o homem levou dois carrinhos de bebé para o porão nº 5 do Boeing 777 da TAAG, onde costumam colocar os animais vivos e onde a temperatura varia entre os 18 e os 24 graus. E foi precisamente ao lado da caixa de transporte desse animal que Filipe Rocha caiu inanimado.O chefe da equipa fez a "última verificação à aeronave, verifica que as redes de proteção estão corretamente posicionadas e fecha a porta do porão n.º 5 com a ajuda de um colega", relata o GPIAA, sem se aperceber do homem caído.Depois de tudo despachado, estranharam Filipe Rocha não aparecer, procuraram-no por 15 minutos e deram o alerta ao controlo de tráfego aéreo, que avisou o avião, que aterrou - o homem foi encontrado semi-inconsciente quase duas horas após ter entrado no porão e depois de meia hora no ar.