Radar da GNR trava transbordo de haxixe em Olhão

Duas embarcações foram detetadas pelos radares do Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo (SIVICC), da GNR, no transbordo de 785 kg de haxixe, junto à barra da Fuseta, em Olhão. A droga foi apreendida e dois homens detidos.









O SIVICC é operado pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC), que mobilizou para o local meios do Destacamento de Olhão. Segundo Nuno Marinho, comandante da UCC no Algarve, “foi possível intercetar a embarcação de cinco metros de comprimento que tinha recebido os fardos e já seguia para a Fuseta”. A outra embarcação, uma lancha rápida, fugiu “a alta velocidade”.

De acordo com Nuno Marinho, no momento da abordagem, ainda no mar, procedeu-se à “detenção dos dois tripulantes, de 24 e 26 anos” e à apreensão de “22 fardos de haxixe”. Segundo a GNR, a venda da droga apreendida poderia render “um valor acima dos dois milhões de euros”.