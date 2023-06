A Câmara de Lisboa arrecadou cerca de 4,5 milhões de euros com as multas cobradas aos condutores em excesso de velocidade, apanhados pelos radares no último ano.



Entre os dia 1 de junho do ano passado, data em que começaram a funcionar os últimos 20 radares de controlo de velocidade (há 41 no total), e o dia 23 de maio último, foram detetadas 363 942 infrações, o equivalente a 1019 por dia, 42 a cada hora.









Ver comentários