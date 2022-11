Radares de trânsito caçam 11 803 aceleras numa semana

Em apenas uma semana, os radares da PSP, GNR e rede SINCRO (fixos) caçaram 11 803 condutores em excesso de velocidade, de acordo com dados divulgados ontem relativos à operação ‘Viajar Sem Pressa’.

No mesmo período, entre os dias 14 e 21, registaram-se 2935 acidentes com vítimas, dos quais resultaram sete mortos, 41 feridos graves e 772 feridos ligeiros. Segundo a PSP, os acidentes mortais, todos com veículos ligeiros envolvidos, resultaram de cinco atropelamentos maioritariamente em reta (um dos quais com fuga), uma colisão e um despiste.