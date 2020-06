Radares rendem 41 milhões de euros até maio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde o início do ano, caíram as multas por álcool, falta de carta ou seguro, uso do telemóvel ao volante e até por falta de cinto. Mas o número de viaturas controladas por radar disparou, apesar da pandemia e do confinamento generalizado dos portugueses, que retirou milhares de carros das estradas desde março. Contas feitas, estas infrações permitiram um encaixe de pelo menos 41 milhões de euros só em multas de velocidade....