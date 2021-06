A mulher conhecida como ‘Rainha da Droga’ no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, e o ex-companheiro foram condenados esta terça-feira, em Matosinhos, por espancarem e torturarem uma empregada de limpeza.Estavam acusados de tráfico, coação e sequestro agravado, mas apanharam penas suspensas de um ano (a mulher) e um ano e dois meses (o ex) por ofensas à integridade física qualificadas. O filho da arguida foi ilibado.