No espaço de seis meses houve três tiroteios na cidade de Braga. Os dois últimos aconteceram na quinta-feira, no bairro das Enguardas e na rua Garcia de Horta, em Nogueira, num intervalo de 30 minutos. Na sequência dos disparos, a PSP deteve dois suspeitos, com armas. O Tribunal libertou-os. A investigação passou para a Polícia Judiciária de Braga, que durante o dia esta sexta-feira ouviu várias testemunhas.